Этот список не соответствует действительности, – Пятов о плейлисте на Евро-2020

Капитан сборной Украины Андрей Пятов пролил свет на ситуацию плейлиста на Евро-2020. В предыдущем списке было несколько песен, среди которых российские. Однако список создали не украинские футболисты.

Мы меломаны, у каждого свое направление

Голкипер Шахтера прокомментировал ситуацию с плейлистом во время пресс-конференции в Бухаресте. Он заверил, что не подавал ни одного списка.

К слову Сборная Украины обновила плейлист для Евро-2020, убрав всех российских исполнителей

Кроме того, Пятов заявил, что в сборной Украины много меломанов, и команда составит новый список.

Чтобы закрыть тему с плейлистом сборной. Мы действительно не подавали. Там фигурирует, что капитан подавал этот список. Я ничего не подавал. Мы сегодня с ребятами сложим, нет проблем. Мы меломаны, у каждого свое направление. Этот список не соответствует действительности,

– рассказал Пятов.

Что известно о скандальном списке