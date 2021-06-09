Этот список не соответствует действительности, – Пятов о плейлисте на Евро-2020

Капитан сборной Украины Андрей Пятов пролил свет на ситуацию плейлиста на Евро-2020. В предыдущем списке было несколько песен, среди которых российские. Однако список создали не украинские футболисты.
Мы меломаны, у каждого свое направление
Голкипер Шахтера прокомментировал ситуацию с плейлистом во время пресс-конференции в Бухаресте. Он заверил, что не подавал ни одного списка.
К слову Сборная Украины обновила плейлист для Евро-2020, убрав всех российских исполнителей
Кроме того, Пятов заявил, что в сборной Украины много меломанов, и команда составит новый список.
Чтобы закрыть тему с плейлистом сборной. Мы действительно не подавали. Там фигурирует, что капитан подавал этот список. Я ничего не подавал. Мы сегодня с ребятами сложим, нет проблем. Мы меломаны, у каждого свое направление. Этот список не соответствует действительности,
– рассказал Пятов.
Что известно о скандальном списке
- 8 июня разгорелся скандал после того, как был опубликован плейлист сборной Украины на Евро-2020. В список попали композиции российских исполнителей Моргенштерна, 10age и DEAD BLONDE.
- Заметим, что Моргенштерну запретили въезд в Украину, а трек 10age исключили из официального плейлиста Евро-2020 из-за ненормативной лексики.
- Впоследствии стало известно, что украинские футболисты не подавали список. Украинская ассоциация футбола (УАФ) объяснила, что песни выбрали в УЕФА.
- В своем выборе УЕФА пользовалась данными из локальных чартов Украины.