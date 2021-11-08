"Мы против вызова Месси в сборную"

34-летний звездный вингер ПСЖ Лионель Месси не участвовал в двух предыдущих поединках парижан. Аргентинец почувствовал дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене после ушиба еще перед матчем Лиги чемпионов против Лейпцига.

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Однако даже травма не заставила исключить футболиста из заявки сборной Аргентины на ближайшие встречи. Такие действия не понравились представителям ПСЖ, за который с недавних пор выступает Лео.

Спортивный директор французского клуба Леонардо прокомментировал решение тренерского штаба аргентинской сборной вызвать травмированного Месси на поединки. Он не видит смысла в таком вызове футболиста.

Мы против вызова в сборную игрока, который, на наш взгляд, не готов и восстанавливается от травмы. Подобное лишено всякого смысла, ФИФА должна уже разобраться в таких ситуациях,

– заявил Леонардо.

Аргентину в ноябре ждут два отборочных матча чемпионата мира-2022 – на выезде против Уругвая (11 ноября) и дома с Бразилией (17 ноября). Перед поединками сборная Месси идет второй в таблице квалификационного раунда, уступая 6 очками лидирующей Бразилии.

Заметим, что в составе парижан играет еще один аргентинец – Леандро Паредес, который также восстанавливается от травмы.