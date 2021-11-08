"Мы против вызова Месси в сборную"
34-летний звездный вингер ПСЖ Лионель Месси не участвовал в двух предыдущих поединках парижан. Аргентинец почувствовал дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене после ушиба еще перед матчем Лиги чемпионов против Лейпцига.
Читайте также Сборная Украины потеряла основного защитника перед ключевым матчем ЧМ-2022 с боснийцами
Однако даже травма не заставила исключить футболиста из заявки сборной Аргентины на ближайшие встречи. Такие действия не понравились представителям ПСЖ, за который с недавних пор выступает Лео.
Спортивный директор французского клуба Леонардо прокомментировал решение тренерского штаба аргентинской сборной вызвать травмированного Месси на поединки. Он не видит смысла в таком вызове футболиста.
Мы против вызова в сборную игрока, который, на наш взгляд, не готов и восстанавливается от травмы. Подобное лишено всякого смысла, ФИФА должна уже разобраться в таких ситуациях,
– заявил Леонардо.
Аргентину в ноябре ждут два отборочных матча чемпионата мира-2022 – на выезде против Уругвая (11 ноября) и дома с Бразилией (17 ноября). Перед поединками сборная Месси идет второй в таблице квалификационного раунда, уступая 6 очками лидирующей Бразилии.
Заметим, что в составе парижан играет еще один аргентинец – Леандро Паредес, который также восстанавливается от травмы.
- Месси в сезоне-2021/2022 провел 8 встреч, в которых забил три гола. Лионель еще ни разу не отмечался во французской Лиге 1. Все результативные выстрелы в футболке ПСЖ были в Лиге чемпионов.