В этой ситуации очень хорошо снимаются маски с людей и сразу видно, кто есть кто, – Белодед

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед выразила поддержку родному украинскому народу в разгар полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в очередной раз высказался о войне против российской армии. Спортсменка подчеркнула, что в таких ситуациях понимаешь, кто есть, кто.

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Неделя бессонных ночей, слезы, боль, страх и стресс для всего украинского народа… А еще неделя гордости за свою страну, единственность и помощь друг другу. В этой ситуации очень хорошо снимаются маски с людей и сразу видно, кто есть кто. Кто человек, а кто нелюдь. Молимся, Украина! И держимся вместе,

– написала в своем инстаграме спортсменка.

К подписи титулованная спортсменка добавила арт-фотографию, которая сейчас набирает незаурядную популярность в сети среди украинцев.

Дарья Белодед / Фото из инстаграмма дзюдоистки

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