На этой Олимпиаде будем, как слепые котята, – Пидручный о новом сезоне и играх в Пекине

Через месяц стартует биатлонный сезон. Капитан мужской команды Дмитрий Пидручный рассказал о подготовке к новому сезону, а также об ожиданиях от Олимпиады в Пекине.

Изменения в новом сезоне

Лидер мужской сборной Дмитрий Пидручный считает, что подготовка к новому сезону намного удачнее, чем в прошлом году.

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Поскольку в октябре 2020 года украинским биатлонистам приходилось прерывать сборы из-за проблем с документами. Также спортсменам приходилось делать много тестов на COVID-19. По словам Пидручного, сейчас все в команде вакцинированы.

Сегодня мы все вакцинированы, и это значительно облегчает подготовку,

– сказал Дмитрий.

В межсезонье биатлонисту удалось отдохнуть, однако перерыв был недолгим. К тому же мысли об Олимпиаде 2022 немного угнетали Дмитрия, были переживания и мысли о том, что главные старты с каждым днем все ближе.

"Иногда работаю с психологом"

Капитан мужской команды отметил, что ему удалось улучшить свою стрельбу, поскольку в прошлом сезоне с ней спортсмен имел проблемы. Он также убежден, что все же эта проблема была связана с психологией, поэтому сейчас он работает со специалистом.

Считаю, что это была больше психологическая проблема, поэтому я иногда работаю с психологом. Думаю, что в этом сезоне удастся решить проблему со стрельбой и улучшить свои показатели,

– рассказал биатлонист.

По словам Пидручного, олимпийская трасса пока закрыта. Однако организаторы Игр уверяют, что предоставят возможность поехать кому-то из представителей команды в декабре для осмотра. Дмитрий считает, что скорей всего в Пекин отправится кто-то из тренерского штаба или сервиса.

"Весной мы получили от IBU график трасс, несколько фотографий, их рельеф. У нас есть разметка, но, честно, эта информация мало что дает. Когда ты едешь на лыжах, то все совсем по-другому. Обычно за год до Игр проходит предолимпийская неделя, где есть возможность протестировать трассу. А на этой Олимпиаде будем, как слепые котята. Но условия для всех одинаковые. Никто из спортсменов там не был, кроме китайцев", – заявил лидер сборной по биатлону.

Ожидания от Олимпиады

Спортсмен поделился также своими мыслями относительно шансов Украины на Олимпиаде в Пекине.

В первый соревновательный день будет смешанная эстафета, поэтому, думаю, все ставки будут делаться на нее. А дальше каждый спортсмен будет соревноваться в индивидуальных стартах. Для меня основные – спринт и преследование. Конечно, нельзя списывать индивидуальную гонку, а масс-старт зависит уже от того, как пройдут эти три старта,

– признался Дмитрий.

В мужской команде сейчас чувствуется конкуренция, отмечает Пидручный. Однако он убежден, что это только к лучшему. Капитан мужской команды надеется, что с помощью молодых биатлонистов команде удастся побороться за высокие места в командных зачетах и эстафетах.

В прошлом сезоне Дмитрий думал, что француз Кантен Фийон Майе может стать серьезным конкурентом Йоханнесу Бе.

Думал, что Фуркад завяжет, и он станет его заменой. Но в последнем сезоне француз был почему-то нестабилен и в стрелковом плане, и ходом у него не всегда получалось конкурировать. Но, думаю, что в этом году он будет бороться с норвежцами,

– считает Пидручный.

Украинский биатлонист также признался, что любит пиво. Однако пьет его нечасто. Пидручный признался, что если бы победил в Рождественской гонке, где победителей награждают большим бокалом пива, то он попытался бы выпить его полностью.

В 2019 году Дмитрий Пидручный получил высшую награду чемпионата мира и стал победителем в гонке преследования в шведском Эстерсунде.