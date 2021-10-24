Зміни у новому сезоні

Лідер чоловічої збірної Дмитро Підручний вважає, що підготовка до нового сезону є набагато вдалішою, ніж минулого року.

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Оскільки у жовтні 2020 року, українським біатлоністам доводилося переривати збори через проблеми з документами. Також спортсменам доводилося робити багато тестуванні на COVID-19. За словами Підручного, зараз всі у команді вакциновані.

Сьогодні ми всі вакциновані, і це значно полегшує підготовку, – сказав Дмитро.

У міжсезонні біатлоністу вдалося відпочити, проте перерва була недовгою. До того ж думки про Олімпіаду 2022 дещо пригнічували Дмитра, були переживання та думки про те, що головні старти з кожним днем ​​все ближче.

"Іноді працюю з психологом"

Капітан чоловічої команди зазначив, що йому вдалося поліпшити свою стрільбу, оскільки у минулому сезоні з нею спортсмен мав проблеми. Він також переконаний, що все ж таки ця проблема була пов'язана з психологією, тому зараз він працює зі спеціалістом.

Вважаю, що це була більше психологічна проблема, тому я іноді працюю з психологом. Думаю, що в цьому сезоні вдасться вирішити проблему зі стріляниною і поліпшити свої показники, – розповів біатлоніст.

За словами Підручного, олімпійська траса наразі закрита. Проте організатори Ігор запевняють, що нададуть можливість поїхати комусь з представників команди у грудні для огляду. Дмитро вважає, що скоріше за все у Пекін відправляться хтось з тренерського штабу або сервісу.

Навесні ми отримали від IBU графік трас, кілька фотографій, її рельєф. У нас є розмітка, але, чесно, ця інформація мало що дає. Коли ти їдеш на лижах, то все зовсім по-іншому. Зазвичай за рік до Ігор проходить передолімпійський тиждень, де є можливість протестувати трасу. А на цій Олімпіаді будемо, як сліпі кошенята. Але умови для всіх однакові. Ніхто зі спортсменів там не був, крім китайців, – заявив лідер збірної з біатлону.

Очікування від Олімпіади

Спортсмен поділився також своїми думками щодо шансів України на Олімпіаді у Пекіні.

У перший змагальний день буде змішана естафета, тому, думаю, все ставки будуть робитися на неї. А далі кожен спортсмен буде змагатися в індивідуальних стартах. Для мене основні - спринт і переслідування. Звичайно, не можна списувати індивідуальну гонку, а мас-старт залежить вже від того, як пройдуть ці три старти, – зізнався Дмитро.

У чоловічій команді зараз відчувається конкуренція, зазначає Підручний. Проте він переконаний, що це тільки на краще. Капітан чоловічої команди сподівається, що за допомогою молодих біатлоністів команді вдасться поборотися за високі місця в командних заліках та естафетах.

У минулому сезоні Дмитро думав, що француз Кантен Фійон Майе може стати серйозним конкурентом Йоханнесу Бо.

Думав, що Фуркад зав'яже, і він стане його заміною. Але в крайньому сезоні француз був чомусь нестабільний і в стрілецькому плані, і ходом у нього не завжди виходило конкурувати. Але, думаю, що в цьому році він буде боротися з норвежцями, – вважає Підручний.

Український біатлоніст також зізнався, що любить пиво. Проте п'є його не часто. Підручний зізнався, що якби переміг у Різдвяній гонці, де переможців нагороджують великим бокалом пива, то він спробував би випити його повністю.

У 2019 році Дмитро Підручний здобув найвищу нагороду чемпіонату світу та став переможцем у гонці переслідування у шведському Естерсунді.