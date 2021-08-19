Это вынужденная мера, – белоруска Тимановская будет выступать за Польшу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская решила изменить спортивное гражданство. Тимановская хочет выступать за Польшу, куда убежала от белорусских властей.

Тимановская: Приняла решение остаться в Польше

Тимановская рассказала, что не планировала менять спортивное гражданство, однако к этому привела ситуация в Беларуси. По ее словам, это займет 3 года, но она будет просить, чтобы процесс ускорили.

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"Мы сейчас будем пытаться изменить спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия изменения спортивного гражданства – это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы мне его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Мы не планировали менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация, это вынужденная мера. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши", – рассказала Тимановская.

В Токио во время Олимпийских игр с Тимановской произошел скандал. Спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь и заявила, что ее пытались насильно вывезти в Минск.

После обращения в полицию спортсменку взяли под охрану. В то же время Польша выдала спортсменке гуманитарную визу и она убежала в Варшаву.

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Тимановская отметила, что вернется в Беларусь, когда будет уверена, что ей там безопасно. Она добавила, что несмотря на смену спортивного гражданства Беларусь останется ее домом.

"Даже если я буду выступать за сборную Польши, это никак не помешает мне приехать домой к родителям, встретиться с ними, съездить в любимые места в Минске. Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Беларусь – это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова", – резюмировала Тимановская.

Тимановскую уволили из олимпийской сборной Беларуси. 15 августа Тимановская выступила на соревнованиях в польском Щецине и заняла 3 место на дистанциях 100 и 200 метров. Спортсменка выступила под флагом Беларуси.