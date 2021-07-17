Это все фейк: агент Ярмоленко опроверг слухи о переходе в турецкие клубы

Андрей Ярмоленко не переедет в турецкий чемпионат. Агент футболиста развеял слухи.

Расставил точки над "и"

Турецкая пресса активно сватала Андрея Ярмоленко в местные клубы. СМИ намекали на переход украинца в Фенербахче. Якобы турки сделали предложение, от которого не смог отказаться нынешний клуб футболиста Вест Хэм.

Интересно Ярмоленко против Малиновского: Вест Хэм сыграет с Аталантой

Вадим Шаблий, агент Ярмоленко, развеял слухи о трансфере его клиента. Ни о каком переходе речи не идет.

Ярмоленко одной ногой в Фенербахче

Турецкий гранд сделал заманчивое предложение вингеру. Фенербахче был готов платить украинцу 3 миллиона евро. Футболист сборной Украины уже якобы согласовал все личные условия контракта.

Даже сообщалось, что "молотобойцы" могут отпустить украинца в Турцию бесплатно. Все из-за высокой зарплаты капитана "сине-желтых".

Сейчас Ярмоленко находится в отпуске после Евро-2020, на котором забил 2 гола и отдал такое же количество ассистов. Андрей пока не присоединился к Вест Хэму, который начал подготовку к новому сезону. Клуб проведет спарринг против итальянской Аталанты, за которую выступают украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.