Это требует мужества, – президент Дженоа рассказал о работе Шевченко
Источник:CalcioMercato.com
Президент Дженоа Альберто Дзангрилло поделился мыслями относительно перехода Андрея Шевченко в итальянский клуб. Он назвал главные положительные качества украинского тренера.
Президент Дженоа: Шевченко скрупулезный и серьезный
Дзангрилло уверяет, что Шевченко совершил достаточно смелый поступок, возглавив Дженоа.
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Это требует мужества. Его взяли не потому, что он кому-то понравился или предложил свои услуги,
– заявил президент "грифонов".
Также Альберто отметил профессиональные качества наставника Дженоа. Он также рассказал о любви фанатов к украинскому тренеру.
"Он – спортсмен, выигравший Золотой мяч, и этого может быть недостаточно, но он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, оставив Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, я люблю Андрея", – добавил Дзангрилло.
Шевченко в Дженоа
- Украинский специалист возглавил "грифонов" в ноябре 2021-го года.
- Под руководством Шевченко Дженоа добыла два очка из семи матчей чемпионата Италии. Клуб сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.