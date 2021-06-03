В Динамо будет своя команда по договору

Суркис заверил, что у Динамо будет женская команда, однако она будет формальной, чтобы выполнить условия для участия в УПЛ.

Узнайте больше С 2021 года клубы УПЛ должны иметь женскую команду

"К этому вопросу надо было подходить более грамотно и заранее. Будет у нас женская команда, но это же просто формальность. Если вы хотите действительно развивать это направление, если вы хотите, чтобы был результат, то надо начинать с детских школ и детских команд для девочек, чтобы они получили базовое футбольное образование и клубы растили будущих футболисток", – заявил президент Динамо.

Суркис рассказал, что в состав женской команды Динамо не будут входить воспитанницы киевского клуба, потому что таких практически нет.

Прямо скажу – это чистая профанация. У нас будет своя команда по договору, мы переоденем их в форму Динамо и они будут играть. Но это не будут наши воспитанницы, это не будет действительно наша клубная команда. И уж точно не будет такой ситуации, как в Лионе, где их президент все равно переживает как за мужскую, так и за женскую команды,
отметил Суркис.

Президент Динамо считает, что украинским клубам нужно было дать время для создания женских команд.

"Ко всему нужен правильный подход. Клубам надо было дать несколько лет для подготовки к созданию турнира для женских команд. Мы бы провели селекцию, создали бы академические группы и в итоге получили бы команду, которая состоит из своих воспитанниц. Надо подходить к таким вопросам планомерно, а не эмоционально, чтобы на словах отвечать футбольной моде", – резюмировал президент "бело-синих".

  • Заметим, что женские команды для клубов УПЛ – это не единственные изменения в сезоне-2020/2021. В новом сезоне в чемпионате Украины снова будут играть 16 клубов.