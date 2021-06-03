У Динамо буде своя команда за договором

Суркіс запевнив, що Динамо матиме жіночу команду, однак вона буде формальною, щоб виконати умови для участі в УПЛ.

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"До цього питання треба було підходити більш грамотно і заздалегідь. Буде у нас жіноча команда, але це ж просто формальність! Якщо ви хочете дійсно розвивати цей напрямок, якщо ви хочете, щоб був результат, то треба було починати з дитячих шкіл і дитячих команд для дівчаток, щоб вони здобули базову футбольну освіту і клуби ростили майбутніх футболісток", – заявив президент Динамо.

Суркіс розповів, що до складу жіночої команди Динамо не будуть входити вихованки київського клубу, бо таких фактично немає.

Прямо скажу – це чиста профанація. У нас буде своя команда за договором, ми переодягнемо їх у форму Динамо і вони будуть грати. Але це не будуть наші вихованки, не буде дійсно наша клубна команда. І вже точно не буде такої ситуації, як в Ліоні, де їхній президент однаково переживає як за чоловічу, так і за жіночу команди,

– зазначив Суркіс.

Президент Динамо вважає, що українським клубам потрібно було дати час для створення жіночих команд.

"До всього потрібен правильний підхід. Клубам треба було дати кілька років для підготовки до створення турніру для жіночих команд. Ми б провели селекцію, створили б академічні групи і в підсумку отримали б команду, яка складається зі своїх вихованок. Треба підходити до таких питань планомірно, а не емоційно, аби на словах відповідати футбольній моді", – резюмував президент "біло-синіх".