У Лунина свой победитель

Своими мыслями в соцсетях поделился голкипер сборной Украины Андрей Лунин. Вратарь не согласился с результатами голосования.

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22-летний страж ворот выложил сторис в инстаграме с изображением Карима Бензема, занявшего четвертое место. Украинец перечеркнул цифру "4" и вместо нее написал "1". Лунин поставил на первую строчку своего одноклубника из Реала.

Лунин был за Бензема / Скриншот с instagram.com/lunin_andrey

Лунин с 2018 года выступает в одном клубе из Бензема. Правда, Андрей еще ни разу не выходил в этом сезоне, а в целом провел за мадридскую команду лишь один поединок в Кубке Испании.

В сезоне-2021/2022 Карим сыграл за "Королевский клуб" 18 встреч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 8 ассистов. Нападающий забивает чуть ли не в каждом матче.

Отметим, что в этом сезоне Реал после 14 туров лидирует в Ла Лиге, имея в своем активе 33 очка.

К слову. Для Лионеля Месси эта награда стала уже седьмой. Второе место в борьбе за "Золотой мяч" в 2021 году занял форвард Баварии Роберт Левандовский. Тройку лидеров замкнул футболист Челси Жоржиньо.