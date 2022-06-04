"Это не Евровидение": экс-игрок Уэльса призывает своих земляков не жалеть "сине-желтых"
Источник:Mirror
В воскресенье, 5 июня состоится матч Уэльс – Украина, где решится кто из этих команд поедет на чемпионат мира-2022. В предварительном поединке украинцы победили сборную Шотландии.
Хорн: Я не был удивлен, что Украина обыграла Шотландию
Бывший игрок сборной Уэльса Барри Хорн поделился мнениями по поводу предстоящего поединка своих земляков против Украины в плей-офф отбора на чемпионата мира-2022.
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Это не песенный конкурс Евровидения. Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Если бы я играл, мое мышление было бы простым: я хотел бы победить их. Это – спорт. Я давил соперникам руки, желал им всего лучшего, а потом играл в настоящий футбол без сожаления,
– сказал экс-игрок.
Хорн уверен в победе своих земляков. Также он прокомментировал предварительный матч сборной Украины против Шотландии.
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Я не был удивлен, что Украина обыграла Шотландию, потому что у них есть несколько очень хороших игроков.
Но право участия в Чемпионате мира должно быть получено на поле, а не на чувствах или симпатиях. Убежден, что мы все сделаем правильно, и в этот раз я уверен в результате", – сказал Барри Хорн.
Уэльс – Украина: главное о матче
- Уже 5 июня пройдет важный матч для украинской сборной. "Сине-желтые" сыграют против Уэльса в финале в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. По результатам этого поединка определится еще одна страна-участник Мундиаля в Катаре.
- Национальная команда уже прибыла в Кардифф, где и состоится игра.
- В предыдущем матче против Шотландии Украина одержала уверенную победу – 1:3. национальная команда торжествовала благодаря голам Андрея Ярмоленко, Романа Яремчука и Артема Довбика.
- В финал против Уэльса украинцы раскупили все билеты, которые выделили в гостевой сектор для наших фанатов Ассоциация футбола Уэльса.
- Отметим, что стадион "Кардифф Сити", принявший поединок, вмещает 30 тысяч зрителей.