"Это не Евровидение": экс-игрок Уэльса призывает своих земляков не жалеть "сине-желтых"

В воскресенье, 5 июня состоится матч Уэльс – Украина, где решится кто из этих команд поедет на чемпионат мира-2022. В предварительном поединке украинцы победили сборную Шотландии.

Хорн: Я не был удивлен, что Украина обыграла Шотландию

Бывший игрок сборной Уэльса Барри Хорн поделился мнениями по поводу предстоящего поединка своих земляков против Украины в плей-офф отбора на чемпионата мира-2022.

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Это не песенный конкурс Евровидения. Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Если бы я играл, мое мышление было бы простым: я хотел бы победить их. Это – спорт. Я давил соперникам руки, желал им всего лучшего, а потом играл в настоящий футбол без сожаления,

– сказал экс-игрок.

Хорн уверен в победе своих земляков. Также он прокомментировал предварительный матч сборной Украины против Шотландии.

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Я не был удивлен, что Украина обыграла Шотландию, потому что у них есть несколько очень хороших игроков.

Но право участия в Чемпионате мира должно быть получено на поле, а не на чувствах или симпатиях. Убежден, что мы все сделаем правильно, и в этот раз я уверен в результате", – сказал Барри Хорн.

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