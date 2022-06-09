И это не Цыганков: кто стал лучшим игроком в победном матче сборной Украины в Лиге наций

Украинская сборная по победе над Ирландией стартовала в Лиге наций. Определился лучший игрок матча.

Динамовцы среди лучших

Поединок в Дублине стал первым для украинцев в нынешнем розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" даже резервным составом смогли реабилитироваться в глазах украинских болельщиков за невыход на чемпионат мира-2022.

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Единственный гол в матче, который оказался победным для украинцев, забил Виктор Цыганков. Динамовец появился на поле только после перерыва, а уже на 48-й минуте отличился забитым мячом. Однако статистический портал WhoScored не признал Цыганкова лучшим игроком. Виктор получил оценку 7.3.

Лучшим футболистом встречи в составе двух сборных стал другой динамовец Николай Шапаренко – 7.9.

В шаге от звания лучшего остановился голкипер Украины Андрей Лунин, проведший матч на ноль - 7.8.

В составе Ирландии самый высокий балл получил Натан Коллинз – 7.3.



Ирландия – Украина: оценки игроков за игру / Скриншот из WhoScored

Поединок закончился минимальной победой Украины – 0:1. Ирландия потерпела второе поражение в розыгрыше Лиги наций-2022/2023.

Впереди у "сине-желтых" два домашних матча, которые сложно назвать домашними. из-за войны в Украине наши ребята проведут свои игры в соседней Польше. Лодзь примет две встречи сборной против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).