Это настоящий героизм, – промоутер Арум о вступлении Ломаченко в терроборону Украины
Источник:Fight Hub TV
Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал решение Василия Ломаченко, вставшего на защиту родной страны. Промоутер похвалил подобный поступок украинского боксера.
Был в Греции, когда началась война
Боб Арум назвал украинского боксера героем, который вернулся в стране, чтобы буду рядом с семьей и защищать Украину от захватчиков.
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Промоутер рассказал о первой реакции Василия Ломаченко на начало войны в Украине, которая началась 24 февраля. Оказывается, что во время начала военных действий украинец находился в Греции, но его семья оставалась в Украине.
"До этого конфликта Василий тренировался в Греции. Там есть церковь, куда он пошел очищать душу. Когда в Украине вспыхнула война из-за агрессии Путина, он сконтактировался со своим менеджером Эгисом Климасом. Он не мог просто полететь домой в живущую там семью". .Поэтому летел через Румынию, а отчетам машиной приехал уже на триторию родной страны, чтобы быть рядом с родными и встать на защиту Украины", – сказал глава Top Rank.
Арум: Он чувствует свой долг перед народом Украины"
Арум уверен, если Ломаченко думал только о себе и своей семье, то он сразу бы взял курс в США, где есть дом.
Если бы он думал только о себе, прилетел в Румынию, забрал семью и вылетел в США, где у него есть дом и грин-карта. Почему он этого не сделал? Он ощущает свой долг перед народом Украины. Они собираются выстоять и сражаться с российской агрессией. Для меня это настоящий героизм,
– рассказал Боб Арум.
- Отметим, что Василий Ломаченко был одним из первых, кто вступил в терроборону родного города Белгород-Днестровского.
- Ломаченко взял в руки оружие вместо того, чтобы готовиться к бою с Джорджем Камбососом. По словам Арума, стороны достигли договоренности, потому абсолютный чемпион мира готов подождать.