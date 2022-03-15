Это настоящий героизм, – промоутер Арум о вступлении Ломаченко в терроборону Украины

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал решение Василия Ломаченко, вставшего на защиту родной страны. Промоутер похвалил подобный поступок украинского боксера.

Был в Греции, когда началась война

Боб Арум назвал украинского боксера героем, который вернулся в стране, чтобы буду рядом с семьей и защищать Украину от захватчиков.

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Промоутер рассказал о первой реакции Василия Ломаченко на начало войны в Украине, которая началась 24 февраля. Оказывается, что во время начала военных действий украинец находился в Греции, но его семья оставалась в Украине.

"До этого конфликта Василий тренировался в Греции. Там есть церковь, куда он пошел очищать душу. Когда в Украине вспыхнула война из-за агрессии Путина, он сконтактировался со своим менеджером Эгисом Климасом. Он не мог просто полететь домой в живущую там семью". .Поэтому летел через Румынию, а отчетам машиной приехал уже на триторию родной страны, чтобы быть рядом с родными и встать на защиту Украины", – сказал глава Top Rank.

Арум: Он чувствует свой долг перед народом Украины"

Арум уверен, если Ломаченко думал только о себе и своей семье, то он сразу бы взял курс в США, где есть дом.

Если бы он думал только о себе, прилетел в Румынию, забрал семью и вылетел в США, где у него есть дом и грин-карта. Почему он этого не сделал? Он ощущает свой долг перед народом Украины. Они собираются выстоять и сражаться с российской агрессией. Для меня это настоящий героизм,

– рассказал Боб Арум.