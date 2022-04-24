Это моя обязанность, – Михайличенко готов вернуться в Украину, чтобы защитить семью от врага
Источник:zbirna.com
Богдан Михайличенко выступает в чемпионате Бельгии, но может вернуться в Украину, если ситуация станет критической. Футболист готов взять в руки оружие, чтобы выгнать из страны оккупантов.
Михайличенко: Сделаю это без колебаний
Богдан Михайличенко рассказал, как его семья переживает войну на Украине. Семья футболиста проживает в частном доме в Борисполе, дом расположен недалеко от местного аэропорта, который в любую минуту может стать объектом для оккупантов.
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К счастью, родные игрока не пострадали. Они продолжают жить в родном доме, а во время тревог спускаются в подвал, который является самым безопасным местом в доме.
Михайличенко отметил, что его брат и отец готовы исполнить свой долг перед Украиной, взяв в руки оружие. Такой поступок может совершить сам Богдан. Защитник готов вернуться из Бельгии ради защиты родной страны.
Если возникнет такая потребность, сделаю это без колебаний. Там моя земля, моя семья и защитить их – мой долг. Многие мои знакомые украинские футболисты уже взяли в руки оружие, среди них даже бывшие звезды киевского Динамо и других клубов страны,
– рассказал Михайличенко.
Отметим, что многие спортсмены уже отправились в службу. Игрок Колоса Андрей Богданов и почти вся команда Прикарпатья приняли присягу на верность украинскому народу. Также Украину защищает Александр Алиев и другие.
Что известно о Михайличенко в Бельгии
- В августе 2020 года Михайличенко перебрался в Андерлехт.
- В нынешнем сезоне отыграл 20 матчей. Его соглашение с бельгийцами рассчитано до конца июня 2024 года.
- До переезда в Европу выступает за Зорю, Сталь, Динамо U-19 и Динамо-2.