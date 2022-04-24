Михайліченко: Зроблю це без вагань

Богдан Михайліченко розповів, як його сім'я переживає війну в Україні. Родина футболіста проживає у приватному будинку у Борисполі, дім розміщений неподалік місцевого аеропорту, який у будь-яку хвилину може стати об'єктом для окупантів.

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На щастя, рідні гравця не постраждали. Вони продовжують жити у рідному домі, а під час тривог спускаються у підвал, який є найбезпечнішим місцем у будинку.

Михайліченко відзначив, що його брат та батько готові виконати свій обов'язок перед Україною, взявши до рук зброю. Такий вчинок може зробити сам Богдан. Захисник готовий повернутись із Бельгії заради захисту рідної країни.

Якщо виникне така потреба – зроблю це без вагань. Там моя земля, моя сім'я та захистити їх – мій обов'язок. Багато моїх знайомих українських футболістів уже взяли в руки зброю, серед них навіть колишні зірки київського Динамо та інших клубів країни,

– розповів Михайліченко.

Відзначимо, що чимало спортсменів вже подались у службу. Гравець Колоса Андрій Богданов та майже уся команда Прикарпаття склали присягу на вірність українському народу. Також Україну захищають Юрій Вернидуб, Олександр Алієв та інші.

Що відомо про Михайліченка у Бельгії