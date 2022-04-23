Луческу: Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу
Хотя Мирчи Луческу уже перевалило за 70 лет, но его активности и энтузиазму могут позавидовать многие младшие наставники. Румынский специалист не собирается выходить на пенсию.
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Еще в ближайшие два года тренер планирует руководить киевским Динамо. Именно к 30 июня 2024 года в Луческе истекает соглашение со столичным клубом.
Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу. Это зависит от того, что вы подразумеваете под жизнью. Я к этому привык, этим занимаюсь уже 60 лет,
– сказал "Мистер".
Пока Динамо под руководством Луческу проводит ряд благотворительных матчей, в которых собирают деньги на нужды Украины.
Луческу не уходит на пенсию
- Свою тренерскую карьеру Луческу начал в далеком 1979 году. Побывал за рулем многих клубов.
- В Украине 12 лет отдал донецкому Шахтеру, после чего довольно неожиданно в 2020 году возглавил главного конкурента "горняков" – Динамо.
- Киевский клуб во главе с румынским наставником уже взял несколько титулов и отыграл 69 поединков, в нынешнем сезоне – 26 встреч.
- Первую часть сезона киевляне закончили на втором месте в таблице УПЛ, поступая Шахтеру только двумя очками.