Луческу: Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу

Хотя Мирчи Луческу уже перевалило за 70 лет, но его активности и энтузиазму могут позавидовать многие младшие наставники. Румынский специалист не собирается выходить на пенсию.

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Еще в ближайшие два года тренер планирует руководить киевским Динамо. Именно к 30 июня 2024 года в Луческе истекает соглашение со столичным клубом.

Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу. Это зависит от того, что вы подразумеваете под жизнью. Я к этому привык, этим занимаюсь уже 60 лет,

– сказал "Мистер".

Пока Динамо под руководством Луческу проводит ряд благотворительных матчей, в которых собирают деньги на нужды Украины.

Луческу не уходит на пенсию