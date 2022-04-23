Луческу: Я не втратив ентузіазму та любові до футболу

Хоча Мірчі Луческу вже перевалило за 70 років, але його активності та ентузіазму можуть позаздрити багато молодших наставників. Румунський спеціаліст не збирається виходити на пенсію.

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Ще найближчі два роки тренер планує керувати київським Динамо. Саме до 30 червня 2024 року у Луческу закінчується угода зі столичним клубом.

Це любов на все життя. Не всі люблять життя так, як мають. Я не втратив ентузіазму та любові до футболу. Це залежить від того, що ви розумієте під життям. Я до цього звик, цим займаюся вже 60 років,

– сказав "Містер".

Наразі Динамо під керівництвом Луческу проводить ряд благодійних матчів, у яких збирають гроші на потреби України.

Луческу не йде на пенсію