"Уничтожают украинских людей, вот и все"

Футболист подчеркнул, что поступки путинской орды являются настоящим геноцидом. Ярмоленко эмоционально "проехался" по оккупантам.

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"На мой взгляд, это чистый геноцид. Уничтожают украинских людей, вот и все. Стреляют по мирным жителям, детям, женщинам – это ужас. Я не знаю, как подобрать слова, можно ругаться? Могут смотреть дети, не хочется показаться невоспитанным.

Это чистые уй**ки. Как можно людей назвать военным, мужчиной, когда ты стреляешь в детей и женщин, как это возможно? Не знаю, как описать эту нацию... Когда умирают невинные люди, а вы у себя в стране проводите концерт", – сказал игрок.

Полузащитник убежден, что даже все россияне, игнорирующие войну в украине – причастны к убийству.

Как можно к этим людям нормально относиться? Я не говорю, что в России все плохие люди. Я знаю многих, кто понимает, что происходит, как они реагируют на ситуацию. Но те люди, которые молчат и ничего не говорят, думая, что нас не трогают и все хорошо, они тоже участники этой войны,

– добавил Ярмоленко.