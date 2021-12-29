Это человек, который умеет жить, – Стаховский рассказал об азартных увлечениях Реброва

Теннисист Сергей Стаховский – кум футбольного тренера Сергея Реброва. Они немало времени провели вместе. Поэтому Стаховский рассказал о курьезных историях про Реброва.

По словам Стаховского, он много общался с Ребровым, когда тот тренировал венгерский Ференцварош и жил в Будапеште. Именно во время такого общения и было немало веселых моментов с участием Реброва.

"Это человек, который умеет жить, умеет придерживаться определенных принципов", – рассказал Стаховский.

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По его словам, Ребров – очень азартный человек.

Он очень азартен. Проблема в том, что когда начинаешь с ним играть в теннис, с ним невозможно закончить. Его надо выносить с корта,

– отметил теннисист.

И вспомнил историю об одном из увлечений Реброва – радиосвязи. Он даже чемпион мира по радиосвязи.

"Это было во время карантина. Я приезжаю на базу в понедельник, утренняя тренировка. Я у него спрашиваю: "Ты спал?". "Спал? Да у меня чемпионат мира. Я не спал два дня". Спрашиваю: "А ты сейчас не хочешь поспать?". Он говорит:" Ну сейчас своих баранов оттренирую и поеду спать", – рассказал Стаховский.

Стаховский отмечает, что Ребров ко всем своим делам подходит профессионально. Поэтому у него такое отношение даже к хобби.