За словами Стаховського, він чимало спілкувався з Ребровим, коли той тренував угорський Ференцварош та мешкав в Будапешті. Саме під час такого спілкування і було чимало веселих моментів за участі Реброва.

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Що цікавого Стаховський розповів про Реброва

"Це людина, яка вміє жити, яка вміє дотримуватися певних принципів", – розповів Стаховський. За його словами, Ребров – дуже азартна людина.

Він дуже азартний. Проблема в тому, що коли починаєш з ним грати в теніс, з ним неможливо закінчити. Його треба виносити з корту,

– відзначив тенісист.

І пригадав історію про одне із захоплень Реброва – радіозв'язком. Він навіть чемпіон світу з радіозвязку.

"Це було під час карантину. Я приїжджаю на базу в понеділок, ранкове тренування. Я в нього питаю: "Ти спав?". "Спав? Та в мене чемпіонат світу. Я не спав два дні". Питаю: "А ти зараз не хочеш поспати?". Він каже: "Ну зараз своїх баранів відтреную та поїду спати", – розповів Стаховський.

Стаховський відзначає, що Ребров до усіх своїх справ підходить професійно. Тому в нього таке ставлення навіть до хобі.