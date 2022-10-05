Это было принято тайно, – Продивус о допуске россиян и белорусов к соревнованиям IBA

Международная ассоциация любительского бокса 5 октября сообщила, что россиян и белорусов допустят к международной арене. Они также могут выступать под национальной символикой.

Боксерский функционер, управляющий Федерацией бокса Украины, вице-президент Международной ассоциации бокса (IBA) Владимир Продивус прокомментировал решение IBA допустить к соревнованиям россиян и белорусов под флагом своих стран.

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Продивус: Это полностью недопустимое решение

"Возмущен сегодняшним решением Международной федерации бокса (IBA) отменить санкции против спортсменов России и Беларуси. Теперь они смогут участвовать в соревнованиях, выступать под своими флагами".

Это полностью недопустимое решение, и оно было принято тайно. Я потребую проведения повторного, но уже открытого голосования", – подчеркнул функционер.

Также Продивус отметил, что российские боксеры до сих пор не осудили публично действия своей страны.

"Хочу лично посмотреть в глаза всем тем членам Совета директоров IBA, которые пойдут наперекор совести. Я уже неоднократно говорил, принцип "спорт вне политики" здесь не действует. То, что совершают российские и белорусские войска в Украине - это геноцид и массовые убийства.

И ни один спортсмен из этих стран публично не осудил преступления своих стран. Это тоже позиция. Мы точно не можем допустить спортсменов-агрессоров на международные турниры. Пока сотни тысяч украинцев защищают цивилизованный мир от агонии диктаторов.

Если в руководстве IBA это не понимают, то я сделаю все, чтобы для них все было ясно», – добавил Продивус.

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