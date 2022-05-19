Это было бы признаком трусости, – Луческу не покинет Динамо во время войны в Украине
Источник:GSP
Полномасштабное вторжение России полностью остановило футбольный сезон в Украине. Чемпионат был досрочно окончен, а Динамо и Шахтер выехали за границу только ради благотворительных матчей.
Луческу: Я просто не могу оставить команду в таком хаосе
Пока неизвестно, начнется ли следующий сезон-2022/2023 в Украине, поэтому такое развитие событий побуждает футболистов и тренеров команд УПЛ искать новые клубы для продолжения карьеры. Исключением станет наставник Динамо Мирча Луческу, не планирующий покидать тренерский мостик киевлян.
Читайте также Война сорвала возможное возвращение Ярмоленко в Динамо
"У Мистера" есть серьезные предложения, его даже звали в Фенербахче. Но Луческу не рассматривает никаких вопросов. Его позиция достаточно четкая – работа в киевском клубе. У 76-летнего специалиста есть действующее соглашение с "бело-синими", которое рассчитано до конца июня 2024 года.
Луческу заявил, что не может покинуть команду в таком хаосе. Его уход из клуба вообще никто не понял бы.
Я не могу покинуть Динамо в такой ситуации. Ни за что на свете. Это было бы признаком трусости. При этом я прошел через все это в футболе. Включая войну... Но у меня еще никогда не было такой ситуации, что я могу играть матчи еврокубков, но при этом у нас отсутствовали бы поединки чемпионата. Теперь пора все изменить и двигаться дальше. Мне нужны серьезные игры еженедельно,
– сказал румынский наставник Динамо.
Напомним, что УАФ объявила о досрочном окончании всех футбольных сезонов в Украине. Динамо после первого круга шло вторым, отставая от лидера, которым был донецкий Шахтер, всего на два очка.
Тренерская карьера Луческу в Украине
- В 2004 впервые приехал тренировать в Украину. Румын стал главным тренером Шахтера, которому отдал долгие 12 лет. Под руководством Луческу "горняки" сыграли 562 матча и выиграли ряд титулов.
- В 2016 году покинул украинский чемпионат ради работы в России.
- Летом 2020-го снова вернулся в Украину, где возглавил Динамо. Такое назначение сильно разозлило фанатов киевского клуба.
- Динамо уже провело 69 поединков из Луческа.
- С украинскими грандами "Мистер" завоевал 25 титулов. Одна из самых ценных побед в карьере Луческу – победа в финале Кубка УЕФА (ныне – Лига Европы). Это было еще в далеком 2009-м, когда в финале Шахтер одолел немецкий Вердер (1:2).