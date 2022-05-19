Это было бы признаком трусости, – Луческу не покинет Динамо во время войны в Украине

Полномасштабное вторжение России полностью остановило футбольный сезон в Украине. Чемпионат был досрочно окончен, а Динамо и Шахтер выехали за границу только ради благотворительных матчей.

Луческу: Я просто не могу оставить команду в таком хаосе

Пока неизвестно, начнется ли следующий сезон-2022/2023 в Украине, поэтому такое развитие событий побуждает футболистов и тренеров команд УПЛ искать новые клубы для продолжения карьеры. Исключением станет наставник Динамо Мирча Луческу, не планирующий покидать тренерский мостик киевлян.

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"У Мистера" есть серьезные предложения, его даже звали в Фенербахче. Но Луческу не рассматривает никаких вопросов. Его позиция достаточно четкая – работа в киевском клубе. У 76-летнего специалиста есть действующее соглашение с "бело-синими", которое рассчитано до конца июня 2024 года.

Луческу заявил, что не может покинуть команду в таком хаосе. Его уход из клуба вообще никто не понял бы.

Я не могу покинуть Динамо в такой ситуации. Ни за что на свете. Это было бы признаком трусости. При этом я прошел через все это в футболе. Включая войну... Но у меня еще никогда не было такой ситуации, что я могу играть матчи еврокубков, но при этом у нас отсутствовали бы поединки чемпионата. Теперь пора все изменить и двигаться дальше. Мне нужны серьезные игры еженедельно,

– сказал румынский наставник Динамо.

Напомним, что УАФ объявила о досрочном окончании всех футбольных сезонов в Украине. Динамо после первого круга шло вторым, отставая от лидера, которым был донецкий Шахтер, всего на два очка.

Тренерская карьера Луческу в Украине