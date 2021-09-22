Эдди Хирн не скрывает, что это может быть самый трудный поединок для Энтони Джошуа. Это заставляет его в некоторой степени волноваться.

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"Я очень нервничаю, и это здорово. Я и в самом деле хочу нервничать, потому что так я точно знаю, что это большой бой. Предстоящий поединок, наверное, будет самым сложным для Энтони, но я думаю, что он серьезно нацелен на то, чтобы доказать всему миру, насколько он хорош. Он здорово готов к этому бою, но, естественно, задача, которую ему предстоит решить, не из простых. Ему будет противостоять парень, который очень силен морально. Просто не могу дождаться, чтобы наконец стать свидетелем этого выдающегося противостояния. Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а потом побить и, надеюсь, уничтожить", – заявил Эдди Хирн.

При этом он отметил и Усика, назвав его самым тяжелым испытанием для Джошуа. В первую очередь из-за своих боксерских навыков, среди которых ловкая работа ногами, быстрая работа рук и выносливость.

"Психически это будет утомительно для Джошуа, потому что ему придется много думать, будет много финтов со стороны соперника, поэтому ключевой станет реакция на эти действия", – отметил промоутер.