Едді Хірн не приховує, що це може бути найважчим поєдинком для Ентоні Джошуа. Це змушує його і до певної міри хвилюватися.

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"Я дуже нервую, і це здорово. Я і справді хочу нервувати, бо так я точно знаю, що це великий бій. Майбутній поєдинок, напевно, буде найскладнішим для Ентоні, але я думаю, що він серйозно націлений на те, щоб довести всьому світу, наскільки він хороший. Він здорово готовий до цього бою, але, природно, завдання, яке йому належить вирішити, не з простих. Йому буде протистояти хлопець, який дуже сильний морально. Просто не можу дочекатися, щоб нарешті стати свідком цього видатного протистояння. Усик буде міцним горішком, але Джошуа повинен його розколоти, а потім побити й, сподіваюся, знищити", – заявив Едді Хірн.

При цьому він відзначив і Усика, назвавши його найважчим випробуванням для Джошуа. В першу чергу через свої боксерські навички, серед яких спритну роботу ногами, швидку роботу рук та витривалість.

"Психічно це буде виснажливо для Джошуа, тому що йому доведеться багато думати, буде багато фінтів з боку суперника, тож ключовим стане реакція на ці дії", – відзначив промоутер.