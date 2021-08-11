Это будет борьба между стилями, – Ломаченко назвал преимущество Усика над Джошуа

Уже 25 сентября Александр Усик проведет бой против Энтони Джошуа за три чемпионских пояса в тяжелом весе – WBA, WBO, IBF. Василий Ломаченко оценил шансы Усика в этом бою

Ломаченко верит в шансы на победу Усика в бою против Джошуа. Хотя отдает должное и британском боксеру.

В Усика очень большие шансы. Но это будет нелегко, потому что Джошуа также знает, что ему нужно делать на ринге,

– рассказал Ломаченко.

Все потому, что Джошуа тоже имеет немалый опыт в любительском боксе. За три года он провел 43 боя, выиграв 40 из них. В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, а уже в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне – чемпионом в тяжелом весе (свыше 91 кг). На этой же Олимпиаде Усик завоевал золото в весовой категории до 91 кг, а Василий Ломаченко – до 60 кг.

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На вопрос о том, что у Джошуа превосходит Усика в антропометрии (его рост 1,98 метра против 1,92 метра Усика, а размах рук – 2,08 метра против 1,98 метра в Усика), Ломаченко ответил: "Но Александр намного быстрее".

"Это будет борьба между стилями", – резюмировал Ломаченко.