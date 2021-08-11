Ломаченко вірить у шанси на перемогу Усика в бою проти Джошуа. Хоча віддає належне і британському боксеру.

В Усика дуже великі шанси. Але це буде нелегко, тому що Джошуа також знає, що йому потрібно робити на рингу,

– розповів Ломаченко.

Все через те, що Джошуа теж має чималий досвід в аматорському боксі. За три роки він провів 43 бої, вигравши 40 з них. У 2011 році він став срібним призером чемпіонату світу, а вже у 2012 році на Олімпіаді в Лондоні – чемпіоном у важкій вазі (понад 91 кг). На цій же Олімпіаді Усик здобув золото у ваговій категорії до 91 кг, а Василь Ломаченко – до 60 кг.

Читайте також Усик не отримає реванш, якщо програє Джошуа

На питання про те, що в Джошуа переважає Усика в антропометрії (його зріст 1,98 метра проти 1,92 метра Усика, а розмах рук – 2,08 метра проти 1,98 метра в Усика), Ломаченко відповів: "Але Олександр набагато швидший".

"Це буде боротьба між стилями", – резюмував Ломаченко.