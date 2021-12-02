Это будет большая лотерея в биатлоне, – Брынзак назвал недостатки олимпийской трассы в Пекине
Источник:Федерация биатлона Украины
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал об олимпийской трассе в Пекине. По словам специалиста, у спортсменов могут быть серьезные проблемы со стрельбой.
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Президент Федерации биатлона отметил, что пока информации об олимпийской трассе в Китае очень мало. Поговаривают, что она подобна той, что в итальянском Антхольце.
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Некоторые говорят, что трасса в Пекине похожа на ту, которая в Антхольце, а кто-то говорит, что нет. Пока не увидим сами – правды не добьемся. Приедем заранее, у нас будет 8 – 10 дней потренироваться, ознакомиться. Главное, чтобы сервисмены поработали, а спортсмены, думаю, за неделю разберутся во всех нюансах этой трассы,
– сказал президент Федерации биатлона.
Наибольшими проблемами по мнению специалиста являются погодные условия. Он убежден, что повезет тому, кто справится с мощным ветром.
"В общем, все в одинаковых условиях – никто там не был, никто не тренировался, поэтому самая большая проблема – погодные условия: высота, сильный ветер, морозы, искусственный снег, и все это на открытой местности. Это будет большая лотерея в биатлоне: кому повезет с порывами ветра, кому повезет с верным смазкой – тот и будет выигрывать", – добавил Брынзак.
Кто поедет в Пекин
- Владимир Брынзак уже видит ориентировочный состав, который будет представлять страну на Олимпийских играх-2022. Он уверен, что в Пекин поедет лидер команды Юлия Джима и Ирина Петренко.
- Специалист также рассматривает Елену Белосюк и Анастасию Меркушину.