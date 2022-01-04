Это больно для команды, – в Шахтере рассказали, когда Ахметов вернется на стадион
Источник:Shakhtar TV
Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мнениями о том, что президент клуба Ринат Ахметов уже несколько лет не посещает стадион. Он рассказал, как это влияет на команду.
Палкин: Нам его не хватает
По словам Палкина, Ахметов полностью вовлечен во все происходящие в команде процессы. Он подчеркнул, что президент Шахтера, "как был с командой, так и остается с ней".
Читайте также Это месседж всем футболистам академии, – гендиректор Шахтера о переезде украинца в Россию
Также генеральный директор клуба рассказал о том, сильно ли команде не хватает поддержки Ахметова на трибунах.
То, что президент уже много лет не ходит на стадион — это больно, больно команде, больно клубу, но болезненнее президенту. Ситуация сложная, конечно же, нам его не хватает и мы горим желанием, чтобы он как можно скорее появился на стадионе.
– сказал Палкин.
Гендиректор добавил, что решение должен принять сам Ахметов, и только он знает, когда это сделает.К слову. "Горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ. Шахтер опережает Динамо на два зачетных балла.