Это больно для команды, – в Шахтере рассказали, когда Ахметов вернется на стадион

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мнениями о том, что президент клуба Ринат Ахметов уже несколько лет не посещает стадион. Он рассказал, как это влияет на команду.

Палкин: Нам его не хватает

По словам Палкина, Ахметов полностью вовлечен во все происходящие в команде процессы. Он подчеркнул, что президент Шахтера, "как был с командой, так и остается с ней".

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Также генеральный директор клуба рассказал о том, сильно ли команде не хватает поддержки Ахметова на трибунах.

То, что президент уже много лет не ходит на стадион — это больно, больно команде, больно клубу, но болезненнее президенту. Ситуация сложная, конечно же, нам его не хватает и мы горим желанием, чтобы он как можно скорее появился на стадионе.

– сказал Палкин.

Гендиректор добавил, что решение должен принять сам Ахметов, и только он знает, когда это сделает.

. "Горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ. Шахтер опережает Динамо на два зачетных балла.