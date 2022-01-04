Палкін: Нам його не вистачає

За словами Палкіна, Ахметов повністю залучений у всі процеси, що відбуваються в команді. Він наголосив, що президент Шахтаря, "як був із командою, так і залишається з нею".

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Також генеральний директор клубу розповів про те, настільки команді не вистачає підтримки Ахметова на трибунах.

Те, що президент уже багато років не ходить на стадіон, — це боляче, боляче команді, боляче клубу, але найболючіше президенту. Ситуація складна, звичайно ж, нам його не вистачає і ми горимо бажанням, щоб він якнайшвидше з'явився на стадіоні,

– сказав Палкін.

Гендиректор додав, що рішення має ухвалити сам Ахметов, і лише він знає, коли це зробить.

До слова. "Гірники" лідирують в турнірній таблиці УПЛ. Шахтар випереджає Динамо на два залікові бали.