Это бой всей моей жизни, – Владимир Кличко о войне с Россией

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался по поводу российского вторжения в Украину.

Важнейший бой

Легендарный боксер назвал войну против России самым важным боем в его жизни. Он убежден, что украинский народ никогда не позволит покорить себя.

К слову Российское правительство просчитался, когда решил начать эту войну, – Владимир Кличко

"Я боец, и это бой. Это бой всей моей жизни. Это бой всей жизни для миллионов из нас. Российский империализм и их лидер Владимир Путин просто хотят вернуться в СССР, но этого не произойдет", – начал он.

Экс-боксер отметил, что в оккупированных россиянами городах Украины митингуют с национальными флагами, выходя перед танками с требованием, чтобы войска РФ убирались с их земли.

"Если мы будем окружены российской армией, пусть будет так. Нас украинцев 45 миллионов. Мы будем сопротивляться тому, что мы и делаем сейчас. Вы видите на фотографиях, что в городах, в которые прорвались россияне, люди митингуют с украинскими флагами, стоят перед танками и говорят: "Идите домой, идите на х**. Это не ваша земля", – сказал Кличко-младший.