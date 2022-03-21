Найважливіший бій

Легендарний боксер назвав війну проти Росії найважливішим боєм у його житті. Він переконаний, що український народ ніколи не дозволить підкорити себе.

До слова Російський уряд прорахувався, коли вирішив розпочати цю війну, – Володимир Кличко

"Я боєць, і це бій. Це бій усього мого життя. Це бій всього життя для мільйонів з нас. Російський імперіалізм та їхній лідер Володимир Путін просто хочуть повернутися до СРСР, але цього не станеться", – почав він.

Ексбоксер зазначив, що в окупованих росіянами містах українці мітингують із національними прапорами, виходячи перед танками з вимогою, щоб війська РФ забиралися з їхньої землі.

"Якщо ми будемо оточені російською армією, нехай буде так. Нас українців 45 мільйонів. Ми чинитимемо опір, що ми й робимо зараз. Ви бачите на фотографіях, що у містах, у які прорвалися росіяни, люди мітингують з українськими прапорами, стоять перед танками та кажуть: "Ідіть додому, йдіть на х**. Це не ваша земля", – сказав Кличко-молодший.