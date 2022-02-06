Это абсолютная дичь, – победа россиянина на Олимпиаде-2022 вызывает сомнения у спортсменов

В Пекине 6 февраля разыграли первый комплект наград в лыжных гонках у мужчин. Спортсмены соревновались в скиатлоне.

Британец сомневается в честной победе россиянина

Неожиданно пьедестал "оккупировали" представители ОКР. Александр Большунов стал олимпийским чемпионом, а его земляк Денис Спецов получил "серебро", а представитель Финляндии Ииво Нисканен завоевал бронзовую награду.

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Такой подиум действительно, является несколько неожиданным. Поскольку на пьедестале нет ни одного представителя сборной Норвегии. Ведь именно они были фаворитами Олимпийских игр в Пекине.

Только на последнем чемпионате мира сразу пять норвежцев попали в топ-6, к тому же Зимену Гегстаду Крюгеру и Гансу Кристеру Холунну удалось завоевать "серебро" и "бронзу".

Болельщики ожидали увидеть борьбу между лидером норвежской команды Йоханнесом Клебо и россиянином Большуновым.

Однако этого не произошло, потому что представитель Российской Федерации большую часть времени был единоличным лидером. Что вызвало нешуточные сомнения у спортсменов.

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А сам Клебо финишировал за пределами топ-20.

Нереально выигрывать с таким отрывом. Это одна из самых невероятных вещей, которые когда-либо случались. Это абсолютная дичь,

– сказал британский лыжник Эндрю Масгрейв.

Разрыв между первым и вторым местом составлял 1 минуту и 11 секунд. Гандикап россиянина является чрезвычайно большим. К примеру, на Играх-2018 в Пхенчхане первое и второе места разделяло всего 8 секунд, а в Сочи-2014 отрыв победителя составил 0,4 секунды.

Почему опасения спортсменов не напрасны

В конце 2020-го спортивный арбитражный суд огласил решение по спору Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства.

CAS запретил российским спортсменам в течение следующих двух лет выступать на крупных международных соревнованиях под флагом РФ.

Поэтому сейчас спортсмены Российской Федерации выступают под нейтральным флагом.

Соответствующее решение будет действовать до 16 декабря 2022 года.

В скиатлоне принимали участие представители Украины. К сожалению, украинские лыжники же не дошли до финиша. Алексея Красовского и Руслана Переходу перегнали лидеры на круг, поэтому они закончили соревнования досрочно.