Во вторник, 12 июля, состоялся десятый этап веломногодневки Тур де Франс. Незадолго до финиша гонку приостановили.

"Мы должны заставить наше правительство действовать"

За 36 километров до финиша гонка была приостановлена. На трассе маршрута появилась группа демонстрантов, занявшая место посреди дороги и мешавшая дальнейшему проведению гонки.

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Активисты соединили друг друга цепями и зажгли пиротехнику.

Лидер отрыва Альберто Беттиол из команды EF Education – EasyPost должен был прекратить движение по маршруту. Впоследствии организаторы сообщили о возможности возобновить гонку.

Видео момента

Организаторы вместе с правоохранителями были вынуждены выносить активистов за пределы трассы. По словам журналиста Eurosport Брэдли Виггинза, к силовым действиям приобщались даже спортивные директора команд-участниц, ехавших в командных автомобилях впереди.

Спустя 10 минут после остановки гонку удалось продолжить.

По итогам событий с заявлением выступили представители движения Derniere Renovation, который в очередной раз отметил важность борьбы с климатическими изменениями в мире.

Поскольку правительство не беспокоит климатический кризис, мы должны привлечь внимание (к нему – 24 канал) на Тур де Франс, чтобы перевести взгляды на то, что имеет значение для нашего выживания. Мы должны заставить наше правительство действовать, пока они ведут нас к мясорубке,

– сказал активист.

Компания A.S.O., являющаяся организатором Тур де Франс, отказалась предоставить изданию комментарий после скандального инцидента.

Похожая ситуация на Ролан Гаррос

Derniere Renovation также привлекли внимание во время теннисного турнира Ролан Гаррос в Париже, где протестующая появилась на корте во время матча и привязала себя к сетке.

На футболке у нее было написано "У нас осталось 1028 дней".

Победителем гонки стал Магнус Корт Нильсен из команды EF Education – EasyPost.