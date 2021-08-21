Шевчук: Не знаю, что в моей голове произошло

Экс-тренер Олимпика признался, что не злоупотребляет алкоголем, ведь быстро пьянеет. По словам Вячеслава, он позволяет себе иногда выпить чуточку вина или пива.

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"Я люблю выпить вино – красное или белое. Летом – холодное пиво. Немножко. Я выпиваю несколько бокалов и я уже все", – сказал Шевчук.

Вячеслав заявил, что не понимает, что произошло в тот вечер. Вероятно, игрок был на праздновании 85-летия Шахтера.

Я не знаю, что произошло в моей голове. Я сел пьяный за руль и поехал куда-то там. Это вообще не красит любого мужчину. Так нельзя делать. Я очень жестко отношусь к таким вещам и жестко критикую,

– отметил бывший защитник.

На следующий день после задержания Шевчук опубликовал сообщение в соцсетях, в котором признал свою вину и попросил прощения.

"Потом на следующий день я выставил пост с извинением, потому что так должно быть. Не может человек сесть за руль в таком состоянии. Для меня это был большой шок. Такой стресс, что я потом килограмм на 5 похудел", – рассказал Вячеслав.

Он признался, что после инцидента уехал с семьей.

До сих пор я не могу понять этот момент, что произошло и как это могло произойти со мной,

– добавил экс-футболист.

К счастью, в результате инцидента с Шевчуком никто не пострадал. Футболист рассказал, как реагировал на поддержку.

"Слава богу, что все здоровы. Многие говорили: "Да ничего". Я отвечал: "Нет ребята, вы что? В таком состоянии вообще нельзя это делать", – рассказал Вячеслав.

Легенда Шахтера признался, что из-за пьяной езды покинул не только каналы "Футбол 1/2/3", но и отказался от участия в фильме.

"Я ушел с канала. Должен был в фильме сниматься, тоже закончили проект. Несколько контрактов было отличных, предложений. И все, я обнулился. Эта ситуация меня обнулила. Не хочу эту ситуацию больше вспоминать, потому что мне настолько неприятно. Противно, стыдно, очень кринжово. Это большой урок для меня", – резюмировал Шевчук.