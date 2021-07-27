Эта награда для нас как золото, – Костевич о "бронзе" на Олимпиаде-2020

"Бронза "на вес" золота"

36-летняя спортсменка прокомментировала их выступление в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Елена Костевич не сдерживала эмоций и искренне поблагодарила своего партнера по команде Олега Омельчука, который стал соавтором "бронзы" в Токио.

Стоит увидеть "Бронза" на вес "золота": награждение Костевич и Омельчука на Олимпиаде-2020 – фото

Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день – удача сменяла неудачу и наоборот. Олег – большой молодец, и эта награда для нас очень ценна, как золото,

– сказала Костевич.

Прервала проклятие

Украинка своей наградой прервала проклятие знаменосцев. Якобы спортсмены, которые несут флаг страны на церемонии награждения, не получают медали. Елена призналась, что никогда не верила в такие предрассудки.

Имела за большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны,

– рассказала украинка.

Костевич поблагодарила всех, кто причастен к этой бронзовой награде. В первую очередь она отметила своего партнера Олега Омельчука, наставников и команду, которые были рядом на этом пути.

"Чрезвычайно благодарны всей Украине, а также моему родному Чернигову, за те все пожелания успеха и слова поддержки, которые продолжаем получать здесь в Токио. Очень запомнились наставления нашего выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона Сергея Бубки, который несколько дней назад, после моей "деревянной награды", посоветовал не волноваться и верить в себя. Эти слова помогли в завоевании этой бронзы", – подытожила украинская спортсменка.