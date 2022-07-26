Эстония запретила российским и белорусским теннисисткам выступать на турнирах в стране

Власти Эстонии решили не допускать теннисистов из россии и белоруссии к соревнованиям на своей территории. Теннисисты из этих стран уже получили ответные сообщения.

Международная федерация тенниса (ITF) разослала письма теннисисткам из беларуси и россии о том, что они не смогут выступить на турнире ITF W25 в эстонском городе Пярну. Этот турнир стартует 8 августа.

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Причина в том, что власти Эстонии запрещают играть на профессиональных турнирах в своей стране представителям страны-агрессора. До этого в Эстонию на этап чемпионата мира по ралли не пустили россиянина константина александрова.

Таким образом Эстония присоединилась к Латвии, а также Великобритании по поводу запрета участия россиян и белорусов в теннисных турнирах на территории этой страны. В Литве россиянки планировали выступить на турнире в Лиепае.

Самый же удар по россиянам и белорусам был нанесен, когда им запретили участие в турнирах в Великобритании. Ведь именно там проходит один из турниров серии Grand Slam – Уимблдон. Правда, ATP и WTA подвергли тогда критике такое решение, и отобрали у турнира рейтинговые очки.