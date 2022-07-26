Міжнародна федерація тенісу (ITF) розіслала листи тенісисткам з білорусі та росії про те, що вони не зможуть виступити на турнірі ITF W25 в естонському місті Пярну. Цей турнір стартує 8 серпня.

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Причина в тому, що влада Естонії забороняє грати на професійних турнірах у своїй країні представникам країни-агресора. До цього до Естонії на етап чемпіонату світу з ралі не пустили росіянина костянтіна алєксандрова.

Таким чином Естонія приєдналася до Латвії, а також Великої Британії щодо заборони участі росіян та білорусів у тенісних турнірах на території цієї країни. У Литві росіянки планували виступити на турнірі в Лієпаї.

Найбільший же удар по росіянах та білорусам було завдано, коли їм заборонили участь у турнірах у Великій Британії. Адже саме там відбувається один з турнірів серії Grand Slam – Вімблдон. Правда ATP та WTA піддали тоді критиці таке рішення, і відібрали в турніру рейтингові очки.