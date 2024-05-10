Дочь киборга приняла участие в старте эстафеты олимпийского огня: историческое видео

В четверг, 9 мая, олимпийский огонь прибыл в Марсель на борту исторического трехмачтового судна "Белем". Это ознаменовало начало эстафеты в 12 тысяч километров, которая охватит материковую часть Франции и ее заморские территории.

В первый день в проносе олимпийского огня участие приняла украинская гимнастка Мария Высочанская. Она стала лидером команды атлетов из стран ЕС, которые начали эстафету.

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Знак единства, надежды и солидарности

Наша спортсменка пронесла факел с олимпийским огнем по улицам Марселя, а рядом с ней шагали другие 27 атлетов, представляющих каждую из стран Европейского Союза.

Участие украинки в этом мероприятии прокомментировала Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Она заявила, что привлечение Украины к эстафете в составе спортсменов из стран ЕС является важным месседжем о поддержке нашего народа.

Это способ подчеркнуть нашу солидарность с Украиной в то время, когда она страдает от ужасной захватнической войны. Это знак единства, надежды и солидарности. Мы хотим, чтобы они победили,

– заявила Амели Удеа-Кастера.

Мария Высочанская с олимпийским огнем: смотрите видео

После участия в церемонии Мария Высочанская не сдерживала своих эмоций. Спортсменка заявила, что это очень важное событие в ее жизни и она бесконечно гордится представлять Украину на празднике спорта.

Пересказать словами все эмоции сложно, потому что они очень большие. Это гордость и необычайная радость, что Украина стала 28 страной-участницей. Мне предоставили такую честь нести олимпийский огонь. Это очень трогательно, и я очень счастлива,

– сказала Мария.

Отметим, что отец Марии Высочанской – украинский воин. В 2015 году он участвовал в 242-дневных боях за Донецкий аэропорт, где был ранен. После начала полномасштабного вторжения он снова присоединился к Силам Обороны и сейчас защищает Украину от российских захватчиков.

. Олимпиада-2024 будет проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В программе Игр запланированы соревнования в 32 видах спорта.

Напомним, что Мария Высочанская является чемпионкой Европы по художественной гимнастике и участницей Олимпийских игр-2020. В Токио она в составе сборной Украины в групповом многоборье дошла до финала, где заняла седьмое место на турнире.