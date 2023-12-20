Колотая рана живота и перелом ключицы: экс-звезда ПСЖ и сборной Аргентины попал в больницу
Источник:FM Gente
Бывший аргентинский форвард Эсекьель Лавесси был срочно госпитализирован из-за полученных тяжелых травм. Полиция рассматривает несколько версий ранения известного футболиста.
Утром 20 декабря экс-форварда ПСЖ и сборной Аргентины Эсекьеля Лавесси карета скорой доставила в одну из уругвайских больниц. У аргентинца диагностированы колотая рана живота и перелом ключицы.
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В больницу Лавесси прибыл в сопровождении полиции. Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента. Полиция предполагает, что экс-звезда ПСЖ получил тяжелые травмы во время семейной ссоры, которая могла быть связана с наркотиками.
Впрочем, семья Лавесси отрицает факт любой драки. По словам родных аргентинца, он упал с лестницы, когда пытался заменить лампочку.
Чем знаменит Лавесси
- Эсекьель Лавесси чаще играл на позиции вингера или второго форварда.
- Талантливый футболист привлек внимание скаутов благодаря результативной игре за аргентинский Сан-Лоренцо и Эстудиантес.
- В 2007 году Лавесси стал игроком Наполи, только повысившимся в классе. Аргентинец быстро завоевал симпатии болельщиков, видевших в нем наследника легендарного Марадоны.
- Вместе с "партенопийцами" Лавесси выиграл Кубок Италии (2012).
- В 2012 году Эсекьель подписал четырехлетний контракт с ПСЖ. Однако форвард не смог раскрыться в полной мере. Этому мешали его образ жизни и ночная деятельность.
- Последние три года карьеры он провел в чемпионате Китая. Форвард являлся на тот момент самым высокооплачиваемым игроком в мире. В неделю Лавесси получал около 950 тысяч евро, а в год примерно 50 миллионов евро.
- За сборную Аргентины сыграл 51 матч и забил 9 голов. Вместе с "Альбиселесте" завоевал "золото" Олимпиады-2008.