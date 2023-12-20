Колотая рана живота и перелом ключицы: экс-звезда ПСЖ и сборной Аргентины попал в больницу

Бывший аргентинский форвард Эсекьель Лавесси был срочно госпитализирован из-за полученных тяжелых травм. Полиция рассматривает несколько версий ранения известного футболиста.

Утром 20 декабря экс-форварда ПСЖ и сборной Аргентины Эсекьеля Лавесси карета скорой доставила в одну из уругвайских больниц. У аргентинца диагностированы колотая рана живота и перелом ключицы.

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В больницу Лавесси прибыл в сопровождении полиции. Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента. Полиция предполагает, что экс-звезда ПСЖ получил тяжелые травмы во время семейной ссоры, которая могла быть связана с наркотиками.

Впрочем, семья Лавесси отрицает факт любой драки. По словам родных аргентинца, он упал с лестницы, когда пытался заменить лампочку.

Чем знаменит Лавесси