Вранці 20 грудня ексфорварда ПСЖ та збірної Аргентини Есек'єля Лавессі карета швидкої доставила в одну з уругвайських лікарень. У аргентинця діагностовані колота рана живота та перелом ключиці.

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До лікарні Лавессі прибув у супроводі поліції. Правоохоронці розглядають кілька версій інциденту. Поліція припускає, що ексзірка ПСЖ отримав важкі травми під час сімейної сварки, яка могла бути пов'язана з наркотиками.

Втім, сім'я Лавессі заперечує факт будь-якої бійки. За словами рідних аргентинця, він впав зі сходів, коли намагався замінити лампочку.

Чим знаменитий Лавессі