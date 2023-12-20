Вранці 20 грудня ексфорварда ПСЖ та збірної Аргентини Есек'єля Лавессі карета швидкої доставила в одну з уругвайських лікарень. У аргентинця діагностовані колота рана живота та перелом ключиці.
Читайте також Мудрик вліз в бійку з гравцем Ньюкасла: відео рішучого вчинку українця
До лікарні Лавессі прибув у супроводі поліції. Правоохоронці розглядають кілька версій інциденту. Поліція припускає, що ексзірка ПСЖ отримав важкі травми під час сімейної сварки, яка могла бути пов'язана з наркотиками.
Втім, сім'я Лавессі заперечує факт будь-якої бійки. За словами рідних аргентинця, він впав зі сходів, коли намагався замінити лампочку.
Чим знаменитий Лавессі
- Есек'єль Лавессі частіше грав на позиції вінгера або другого форварда.
- Талановитий футболіст привернув увагу скаутів завдяки результативній грі за аргентинський Сан-Лоренцо та Естудіантес.
- У 2007 році Лавессі став гравцем Наполі, який тільки підвищився в класі. Аргентинець швидко завоював симпатії вболівальників, які бачили в ньому спадкоємця легендарного Марадони.
- Разом з "партенопійцями" Лавессі виграв Кубок Італії (2012).
- У 2012 році Есек'єль підписав чотирирічний контракт з ПСЖ. Проте форвард не зміг розкритися повною мірою. Цьому заважали його спосіб життя та нічна діяльність.
- Останні три роки кар'єри він провів в чемпіонаті Китаю. Форвард був на той момент найоплачуванішим гравцем у світі. На тиждень Лавессі отримував близько 950 тисяч євро, а на рік приблизно 50 мільйонів євро.
- За збірну Аргентини зіграв 51 матч та забив 9 голів. Разом із "Альбіселесте" здобув "золото" Олімпіади-2008.