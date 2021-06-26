Эрлинг Холанд "заплатил" за ужин 500 тысяч евро: футболист сразу отреагировал на фейк

Футболист дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд не пробился со сборной Норвегии на Евро-2020. И отдых проводит в Греции.

Греческие СМИ не смогли обойти вниманием присутствие такого игрока у себя. Поэтому издание Sportime опубликовало новость, что Холанд заплатил 500 тысяч евро за ужин в одном из ресторанов на острове Миконос. Кроме того, он якобы оставил 30 тысяч евро чаевых.

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Сам ужин в обществе друзей длился 5-6 часов.

Впоследствии эта информация дошла и до самого Холанда.

"Я думаю, они забыли об основных блюдах. Фейковые новости", – опубликовал твитт Холанд, добавив к сообщению эмодзи клоуна и фейспалм.