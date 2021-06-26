Грецькі ЗМІ не змогли обійти увагою присутність такого гравця в себе. Тож видання Sportime опублікувало новину, що Голанд заплатив 500 тисяч євро за вечерю в одному з ресторанів на острові Міконос. Окрім того, він нібито залишив 30 тисяч євро чайових.

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Сама вечеря в товаристві друзів тривала 5-6 годин.

Згодом ця інформація дійшла і до самого Голанда.

"Я думаю, вони забули про основні страви. Фейкові новини", – опублікував твіт Голанд, додавши до повідомлення емодзі клоуна та фейспалм.