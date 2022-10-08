Норвежский ураган в Англии: Холанд забил в десятом матче подряд за Ман Сити - видео голов
Форвард Манчестер Сити демонстрирует невероятную форму в новом чемпионате. Всего за два с половиной месяца Эрлинг забил 20 голов.
В АПЛ начались матчи 10-го тура чемпионата Англии. В одном из поединков действующий чемпион турнира Манчестер Сити принимал Саутгемптон, пишет 24 канал.
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Манкунианцы не имели проблем с гостями, забив им четыре "сухих" мяча. Последний из них на свой счет записал норвежец Эрлинг Холанд.
Этим нападающий продолжил свою невероятную серию в команде Пепа Гвардиолы. Для Холанда это уже десятый матч, в котором он забивает. До гола Сотона Эрлинг отмечался в воротах:
- Ньюкасла (1 гол)
- Кристал Пелас (3 гола)
- Ноттингем Форест (3 гола)
- Астон Виллы (1 гол)
- Севильи (2 гола)
- Боруссии Дортмунд (1 гол)
- Вулверхэмптона (1 гол)
- Манчестер Юнайтед (3 гола)
- Копенгагена (2 гола)
Холанд разрывает АПЛ
Эрлинг перешел в Манчестер Сити этим летом из Боруссии Дортмунд за 60 миллионов евро. В 13 матчах за "горожан" форвард забил 20 мячей и отдал три ассиста.
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Победа над Саутгемптоном позволила Сити выйти на первое место в турнирной таблице АПЛ. Правда, уже завтра манкунианцев может опередить Арсенал, если обыгрывает дома Ливерпуль.
Как Манчестер Сити громил Саутгемптон: