Норвежский ураган в Англии: Холанд забил в десятом матче подряд за Ман Сити - видео голов

8 октября 2022 , 22:25
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Форвард Манчестер Сити демонстрирует невероятную форму в новом чемпионате. Всего за два с половиной месяца Эрлинг забил 20 голов.

В АПЛ начались матчи 10-го тура чемпионата Англии. В одном из поединков действующий чемпион турнира Манчестер Сити принимал Саутгемптон, пишет 24 канал.

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Манкунианцы не имели проблем с гостями, забив им четыре "сухих" мяча. Последний из них на свой счет записал норвежец Эрлинг Холанд.

Этим нападающий продолжил свою невероятную серию в команде Пепа Гвардиолы. Для Холанда это уже десятый матч, в котором он забивает. До гола Сотона Эрлинг отмечался в воротах:

  • Ньюкасла (1 гол)
  • Кристал Пелас (3 гола)
  • Ноттингем Форест (3 гола)
  • Астон Виллы (1 гол)
  • Севильи (2 гола)
  • Боруссии Дортмунд (1 гол)
  • Вулверхэмптона (1 гол)
  • Манчестер Юнайтед (3 гола)
  • Копенгагена (2 гола)

Холанд разрывает АПЛ

Эрлинг перешел в Манчестер Сити этим летом из Боруссии Дортмунд за 60 миллионов евро. В 13 матчах за "горожан" форвард забил 20 мячей и отдал три ассиста.

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Победа над Саутгемптоном позволила Сити выйти на первое место в турнирной таблице АПЛ. Правда, уже завтра манкунианцев может опередить Арсенал, если обыгрывает дома Ливерпуль.

Как Манчестер Сити громил Саутгемптон:

 

Автор: Анатолій Дерека