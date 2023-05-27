Очередная вершина Холанда: норвежский рекордсмен стал лучшим игроком АПЛ

Английская Премьер-лига определила лучшего футболиста сезона 2022/23. Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд выиграл награду за рекордный дебютный сезон.

Нападающий "горожан" Эрлинг Холанд стал настоящим открытием сезона в АПЛ и сыграл важную роль в завоевании чемпионства. Кроме того, норвежец обновил несколько рекордов и стал самым лучшим бомбардиром чемпионата.

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Заслуженное отличие бомбардира

Логичным итогом яркого сезона стало признание Холанда лучшим игроком чемпионата. 22-летний форвард победил в голосовании 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.

В борьбе за звание лучшего игрока Эрлинг опередил семерых других номинантов: Кевина Де Брюйне, Гарри Кейна, Мартина Эдегора, Маркуса Рашфорда, Букайо Сака и Кирано Триппьера.

Холланд игрок №1 в АПЛ / twitter.com/premierleague

Холланд стал четвертым игроком Манчестер Сити, получившим эту награду. В предыдущих сезонах лучшими становились Винсент Компани (2011/12), Рубен Диаш (2019/20) и дважды Кевин Де Брюйне (2019/20 и 2021/22).

За тур до завершения чемпионата норвежский нападающий лидирует в бомбардирской гонке. На счету Холанда 36 голов в 35 матчах. Норвежец является первым игроком Премьер-лиги, сделавшим хет-трик в трех подряд домашних матчах, и первым игроком МанСити, оформившим хет-трик в манчестерском дерби с 1970 года.

Триумфальный сезон Холанда в Манчестер Сити