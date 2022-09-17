Этим летом звездный форвард Эрлинг Холанд перебрался в Манчестер Сити из Боруссии Дортмунд. Английский чемпион не пожалел норвежцем 60 миллионов евро.

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Эрлинг начал благодарить клуб с первых же матчей. Это вылилось в первую награду для Холанда. АПЛ признала норвежца лучшим игроком августа.

Суперстатистика Эрлинга Холанда

В первый же месяц в Англии Эрлинг забил 9 голов в пяти играх. Всего же Холанд провел девять матчей по Манчестеру Сити во всех турнирах. Показатели впечатляют – 13 голов и один ассист.

Пока его команда идет второй в АПЛ, отставая от лидера Арсенала на один балл. В прошлом сезоне "горожане" стали чемпионами страны, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

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За свою карьеру 22-ручной Холанд также выступал за Брюне, Мольде, Зальцбург и Боруссию Дортмунд. Также на его счету 20 голов в 21 матче за сборную Норвегии.