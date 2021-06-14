Падение Кристиана Эриксена шокировало весь футбольный мир, за новостями о его здоровье педантично следили последние дни, а сейчас сам футболист, наконец, вышел на связь.
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На кадрах можно увидеть, как полузащитник миланского Интера выглядывает в окно больницы, где он проходит углубленную диагностику, чтобы поприветствовать фанатов.
На видео Эриксен имел довольно бодрый вид и улыбался.
Первое видео Кристиана Эриксена после остановки сердца