Падіння Крістіана Еріксена шокувало весь футбольний світ, за новинами про його здоров'я педантично стежили останні дні, а зараз сам футболіст, нарешті, вийшов на зв'язок.

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На кадрах можна побачити, як півзахисник міланського Інтера визирає у вікно лікарні, де він проходить поглиблену діагностику, щоб привітати фанатів.

На відео Еріксен мав досить бадьорий вигляд та посміхався.

Перше відео Крістіана Еріксена після зупинки серця

У тому матчі збірна Данії програла Фінляндії з рахунком 0:1, далі на Євро-2020 данців чекають ігри з Бельгією і Росією.