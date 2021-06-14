Падіння Крістіана Еріксена шокувало весь футбольний світ, за новинами про його здоров'я педантично стежили останні дні, а зараз сам футболіст, нарешті, вийшов на зв'язок.
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На кадрах можна побачити, як півзахисник міланського Інтера визирає у вікно лікарні, де він проходить поглиблену діагностику, щоб привітати фанатів.
На відео Еріксен мав досить бадьорий вигляд та посміхався.
Перше відео Крістіана Еріксена після зупинки серця