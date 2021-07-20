Замена Беседину: Динамо подпишет венесуэльского нападающего за 2 миллиона евро

Представитель Венесуэлы, форвард Эрик Рамирес, близок к переходу в Динамо. Уже 20 июля футболист может подписать контракт с киевским клубом.

Утром форвард словацкого ГАК 1904 пройдет в Киеве углубленное медобследование, с которым у него возникли проблемы во время неудачного трансфера в Рубин.

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Если заключение медиков окажется положительным, киевский клуб закроет вопрос с основным форвардом на сезон, который встал ребром после тяжелой травмы Артема Беседина.

Динамо заплатит словацкому клубу по трансферу Рамиреса чуть меньше 2 миллионов евро.

Что известно об Эрике Рамиресе

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

Видео Эрика Рамиреса