Вранці форвард словацького ДАК 1904 пройде в Києві поглиблене медобстеження, з яким у нього виникли проблеми під час невдалого трансферу в Рубін.

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Якщо висновок медиків виявиться позитивним, київський клуб закриє питання з основним форвардом на сезон, яке постало ребром після важкої травми Артема Бєсєдіна.

Динамо заплатить словацькому клубу щодо трансферу Раміреса трохи менше 2 мільйонів євро.

Що відомо про Еріка Раміреса

У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 гольових передач в 35 матчах. В активі Раміреса один матч за національну збірну Венесуели.

Відео про Еріка Раміреса